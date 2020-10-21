iPhone 12 新藍色似垃圾筒？先達Lo哥：內地買家不介意更有助銷情

萬眾期待的「救市奇兵」iPhone 12 上周接受預訂，網上開始陸續看到開箱短片。iPhone 12 其中一款藍色（gorgeous blue）極為鮮豔，開訂後旋即售罄。有用戶嘲笑新顏色似垃圾筒，但零售商指反而有機會成為「奇兵」，尤其內地顧客看重獨特配色，雖不致炒得起，但對銷情多少有幫助。

在先達廣經營手機零售的「Lo哥」的劉志剛表示，雖然是次 iPhone 12 實物顏色古怪，但對於內地人來說全然不是問題。他解釋：「肯定同樣好賣。內地人換 iPhone 12 時選擇新顏色，正正想告訴其他人『我在用最新 iPhone』，就算難看也仍然是最新款機，甚至能算是噱頭。現在見到網上開箱短片多批評新顏色，但我肯定不會出現退貨潮，能夠炒得起的顏色一樣炒到之前的價位，不會有影響。」

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▲ 內地有網民猶豫要不要退貨。

▲ iphone 12 和iphone 12 pro 的藍色有明顯分別，pro 版顯然更漂亮。

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