【疫市營商】旅發局「賞你遊香港」幫到業界復甦？本地旅行社：期望不大純試水溫

香港旅遊發展局推「賞你遊香港」項目有望刺激旅遊業，不過多年舉辦本地遊的旅行社一心旅遊董事總經理伍少玲認為，旅行社在『賞你遊香港』計劃相對被動，因辦本地遊的旅行社非直接跟客人交易，最後旅發局撥款才得悉多少人報名參加。

她認為，市民對一天本地遊旅行團不會抱太大期望，消費者挑選適合的本地遊旅行團，故編排本地遊行程時，需代入消費者角度設想。

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伍少玲又稱，現階段推行「賞你遊香港」是「試水溫」，真正目的是透過外地旅客到港消費。始終香港是對外消費城市及外遊為主，現時政府上周為部分旅行社進行接待出入境旅遊教育，相信待「賞你遊香港」項目計劃結束後，觀望新冠肺炎疫情通關可能性機會大。

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▲ 一心旅遊有份參與「賞你遊香港」的本地遊旅行社，行程內容包括大館、司徒拔道觀景台、香港仔避風塘及四海魚蛋有限公司總部。

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至於被問到旅行社參與「賞你遊香港」商討保險及領隊檢測費用等安排，伍少玲表示，導遊領隊檢測費用屬自願性質，而新冠肺炎病毒保險等安排，對旅遊社來說相對簡單。現時政府容許本地遊旅行團最多 30 人規定，旅遊巴限制入座一半座位的局限，也做足防疫措施應對。

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