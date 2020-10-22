【疫市營商】網上賭場加薪兩倍挖角　本地遊戲開發商難留編程人才

工種需求會隨經政、社會以至潮流改變而產生變化。近年網上賭場興起，公司頻頻挖角，當然不是「荷官」或網紅，而是後勤技術人員。有本地遊戲開發商表示，公司編程員（programmer）近期被網上賭場出高多至兩倍薪金「挖角」，令不少中小型遊戲公司叫苦連天，嚴重產品開發進度。

「原作工作室」聯合創辦人王翊綾（Gigi）說：「之前最麻煩便是有人挖角。不僅我們公司，很多行家都面對同樣問題。有獵頭公司專幫線上賭場挖角，可能是透過 LinkedIn 之類接觸有 2 年或以上工作經驗的 programmer，一來就開高價。」

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▲ 原作工作室聯合創辦人林冠豪（左）及王翊綾。

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王翊綾透露，這類型 programmer 月薪大約港幣 2 萬多元，但網上賭場往往開口便是 3 萬多甚至 4 萬元月薪。她坦言：「根本無得鬥。最煩是有 1 個 programmer 走，其他的會跟著走。當時網上賭場好像有無限空缺，甚至可以將你挖乾淨。我們 3 個 編程員被挖走 2 個，最後 1 個說『幫你頂多幾個月，讓你有時間請新人』，然後也走了。幸好後來請到資深編程員，幫忙訓練了兩個新人才渡過難關。」

▲ 中小企遊戲工作室的 Programmer 可以說是公司命脈。

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王翊綾指出，資歷深的編程員很多都轉投 FinTech（金融科技），所以遊戲業界極為欠缺中層人士，2 年經驗變成網上賭場優先考慮的目標。當然，不為所動不肯做網上老虎機的 programmer 也是有的，畢竟願做這行的人都是心底裏喜歡遊戲。

她又說：「近年挖角風氣也變少了。可能線上賭場生意也不好吧。他們挖人方式基本上分兩種，一種是超高薪挖角，另一種是花紅制，薪金比市價稍高，再聲稱年尾有 8 個月至 1 年花紅。就我所知，有些線上賭場沒有兌現承諾，那些編程員有些後來再投身遊戲界了。」

▲ 香港數碼娛樂協會會長彭子傑。

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香港數碼娛樂協會會長彭子傑指出，網上賭場向遊戲公司挖角並非偶然，2015 至16 年手機遊戲競爭劇烈，部分同業在 2017 年主動投向網上賭搏平台，在台灣、中國有關熱潮尤其熱烈，加上內地有資金流向線上賭場，相關行業發展得愈來愈大，大手筆挖人。

他說：「香港最高峰時能去到用雙倍人工挖。台灣更誇張，他們人工比香港低，2、3倍人工挖角只是等閒價，最多的可以用到當地人工 5 至 6 倍搶人才，但會要求員工到中國內地上班。賭場會開價 6 至 7 萬元人民幣月薪，是因為他們的確需要有本事的 programmer，賭場最怕被 hack 。線上賭場的風潮直到上年依然非常厲害，直到今年相關風氣才收歛，相信跟內地的政策收緊有關。另外，現在市道差，大家都不願意『重課金』，賭場自然生意變少，熱潮冷卻人才人價才變得合理一些。」

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Photo：Juri Knauth