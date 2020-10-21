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滙豐：逾8成香港人曾遇網上騙案　半年總損失達 15 億港元

數碼轉型 15:18 2020/10/21

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愈來愈多用戶使用網上銀行與交易服務，令更多風險因素浮面。滙豐香港區財富管理及個人銀行數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝指出，今年上半年香港網上騙案的總損失高達港幣 15 億元。

該項有關詐騙交易的調查報告，在今年 8 月向 800 名來自廣泛年齡層的香港市民進行。數據指出，83% 香港人曾遇上騙案，當中以電子交易、「網上情緣」的例子較多，其平均損失分別為港幣 2,500 與 4,100 元；假冒官員的詐騙情況亦見增加，當中有 11% 香港人曾因此受到損失平均達港幣 1,200 元。

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滙豐個人銀行數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝（右），以及香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安及滙豐香港區財富管理。

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陳淑凝指出，除了辨識對方身份外，保護個人資料、網上交易登入資料，甚至是單次登入密碼（OTP）十分重要，因為上述資料一旦被分享後，遇上損失的機會立即倍增。

滙豐香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安（Andrew Eldon）指出，不能透露財務損失的相關資料，而該行於今年已投資 400 萬美元於防欺詐交易科技，希望盡力阻止用戶資產損失。

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Photo：Michael Cordedda

撰文 : 陳裕邦

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