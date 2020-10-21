【國泰裁員】裁5300名本地員工是甚麼概念？等於過百SME結業或港視加TVB總僱員

國泰航空今日（10 月 21 日）公布企業重組，整個集團削減約 8,500 個職位，佔國泰職位總數約 24%，其中約 5,300 名駐港員工遭辭退，總解僱數達 5,900 人；旗下國泰港龍航空亦即時停止營運，2,500 名港龍員工盡皆辭退。5,300 人佔國泰總員工數約 1/4 不到，但比上市公司甚至香港中小企，這已是「天文數字」。為甚麼？

以上市公司電視廣播（通稱：無綫電視／TVB）為例，據其 2019 年報，該公司在香港及海外共僱用 3,785 名員工；曾是傳媒、現主攻網購業務的香港電視（HKTV）共有 1,555 名包括董事在內全職僱員（截至今年 6 月 30 日的中期業績報告）。即是說，國泰航空香港裁員數約等於 TVB 加上 HKTV 總僱員，可見情況極嚴重，分別只是前 HKTV 上半年估計盈利近 9,000 萬港元。

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運輸行業涉及員工一向眾多，以港鐵為例，港鐵與其附屬公司在香港及香港以外地區分別僱用 17,742 和 16,521 名員工，港鐵去年進一步在香港聘請 1,699 名員工，而員工自願流失率則維持在 4.4% 低水平。

根據政府定義，任何從事製造業而在本港僱用少於 100 人的公司，或任何從事非製造業而在本港僱用少於 50 人的公司均為「中小企」，即是說國泰航空今次裁撤 5,300 人，隨時等於過 100 間中小企「消失」，可以想像對就業以至心理和實質的巨大影響力，而非只是「數字」。

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