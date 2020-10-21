【流動工作間】上摩天輪做PPT開視像會議？日本讀賣樂園推工作度假服務搶WFH商機

遠距辦公已成為新冠肺炎疫情下的新趨勢，有日本遊樂場就看準遠距辦公的商機，推出「工作度假」計劃。打工仔可以帶著電腦或平板機在設有 Wi-Fi 的摩天輪上工作，令摩天輪隨時變成辦公室。

位於日本東京的京王讀賣樂園（Yomiuriland），最近推出「工作度假」的套餐服務。人們可以帶著電腦在園內的泳池或已設有 Wi-Fi 的摩天輪上工作。據悉，這項服務的費用為 1,900 日圓（約港幣 140元），打工仔可以在泳池旁邊擁有一個私人工作區域，以及 1 小時的摩天輪通行證。若覺得體驗不夠充分，整個服務套餐還包括 1 小時的摩天輪使用券，讓用家可以搭乘摩天輪繼續辦公。不過，對於在摩天輪上的 Wi-Fi 是否接收穩定，園方則沒有說明。

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▲ 摩天輪變成辦公室

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日本跟其他國家一樣，自 3 月以來大量勞動力由辦公室轉移到居家辦公。今年 6 月，日本政府要求企業將目標設定在至少 70% 的員工在家辦公。據《路透社》8 月的調查顯示，65% 企業鼓勵員工遠距辦公，日本科技方案商富士通（Fujitsu) 早前宣布安排公司 8 萬名員工永久居家辦公。

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Photo：よみうりランド遊園地【公式】