【國泰裁員】本地豬手店逆市開分店兼推「國泰招聘日」

國泰航空裁員加上港龍停止營運消息震撼全港，有本地豬手店就逆市首次在香港島開設分店，並推出「國泰招聘日」，招聘被裁的國泰員工。

「一豚豬手」今次為銅鑼灣旗艦店招騁員工，總監樊梓康（Larry）表示，是次招聘將會為店舖招聘 6 至 7 名員工，招聘職位包括店長、店務員 (全職/兼職）、廚師，而新分店是品牌第一間位於港島的店舖，將於 11 月 11 日開幕，現時品牌在本港設有 8 間分店。

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國泰航空公布企業重組，整個集團會削減約 8,500 個職位，佔國泰職位總數約 24%，其中包括約 5,300 名駐港員工。集團旗下的國泰港龍航空已即時停止營運，港龍所有 2,500 名員工會被辭退。

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Photo：一豚豬手