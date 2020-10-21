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【國泰裁員】國泰裁員近5900人・港龍停運 　人事顧問：航空業就業前景暗淡員工可轉職客服公關

業界頭條 10:53 2020/10/21

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國泰航空今日公布企業重組，整個集團削減約 8,500 個職位，佔國泰職位總數約 24%，包括約 5,300 名駐港員工。至於集團旗下的國泰港龍航空即時停止營運，國泰表示，所有 2,500 名港龍員工會被辭退。有人事顧問指，新冠肺炎疫情加上裁員行動不斷，認為航空業就業前景暗淡。

風險超越金融危機！ WEF：商界領袖擔心失業問題多過病毒擴散見下頁

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，機艙服務員是顧客服務行業。若員工被裁，可考慮從事相關行業，如學歷較高的人士，可從事金融、市場推廣或公關等行業。他又指，商場的顧客服務亦是可考慮行業之一，但工資與上述提及的行業會有一定差距。

蘇偉忠預計，新冠肺炎疫情打擊航空業嚴重，未來數年該行就業前景暗淡，預計要 4 至 5 年才可回復正常水平。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

國泰宣布重組計劃，當中旗下國泰港龍即時停止營運

主打庶民美食 航空公司「無奈」搶佔餐飲業商機見下頁

國泰今早正式公布宣布重組計劃，當中旗下國泰港龍即時停止營運，國泰計劃尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運航空接手營運港龍的大部分航線。此外，集團亦削減 8,500 個職位，國泰透過凍結招聘，加上自然人手流失，將實際削減的員工減少至約 5,900人，包括約 5,300 名駐港員工，另有約 600 名非駐港員工可能受到影響。

旅遊氣泡萬眾期待？遊客區茶餐廳：起碼見到第一步見下頁

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Photo：Afpwong、Pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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