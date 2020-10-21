惹假貨懷疑? Ultra Ready 理的口罩換新包裝啦!

香港 Ultra Ready 理的口罩剛在 FB 表示，口罩剛轉換新裝。



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早前有網民表示，在市面購得的香港製造理的口罩在盒裝印刷上跟之前有分別，所以在 FB 群組查詢該口罩是否假貨。不過，現在她可以放心，因為是廠方更改了口罩盒的包裝設計。廠方表示，香港生產 [Ultra Ready 理的] 口罩(非獨立包裝)外盒印刷上(名稱及特徵)有以下變更:



舊版



名稱

理的外科手術口罩 (50片非獨立包裝)

Ultra Ready Surgical Filter Mask 50pcs (Bulk Pack)



特徵 (中)

- 符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3)



特徵 (英)

- Meets ASTM F2100-11 (Level 3)



新版



名稱

理的醫用外科口罩 (50片非獨立包裝)

Ultra Ready Medical Procedure Mask 50pcs (Bulk Pack)



特徵 (中)

- 符合美國標準ASTM F2100-19 (Level 3)

- 病毒過濾效果 ≥99%



特徵 (英)

- Meets ASTM F2100-19 (Level 3)

- Viral Filtration Efficiency (V.F.E.) ≥99%

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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