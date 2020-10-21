中國大廠雙雙被逐! 瑞典禁華為及中興參與 5G 建設 另需移除相關裝置

因中美角力及國安全等因素，愈來愈多國家考慮禁止中國企業參與本地的 5G 建設。稍早前瑞典宣布，基於軍方及國家安全局的評估，決定禁止採用華為及中興設備的企業，參與下個月舉行 5G 頻譜拍賣，並要求國內電訊商在 5 年內，移除相關設備。



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瑞典決定禁止採用華為及中興設備的企業，參與下個月舉行 5G 頻譜拍賣參加頻譜拍賣的公司，必須在 2025 年 1 月 1 日前，從現存的核心功能中移除華為和中興通訊設備這個決定是在瑞典軍方及國家安全局進行評估

瑞典將在 11 月拍賣 5G 頻譜，電信監管機構今天宣布，禁止 5G 網路使用中國電信設備公司華為和中興通訊（ZTE）的設備。瑞典郵政及電信管理局（PTS）表示，這個決定是在瑞典軍方及國家安全局進行評估後做成。

瑞典郵政及電信總局也表示，參加頻譜拍賣的公司，必須在 2025 年 1 月 1 日前，從現存的核心功能中移除華為和中興通訊設備。核心功能的定義為，用來建設無線接取網路（Radio Access Network）、傳輸網路、核心網路，以及網路服務及維護的設備。

此外，瑞典郵政及電信總局已批准 Hi3G Access、Net4Mobility、Telia Sverige 及 Teracom 四家公司參與這次的 5G 頻譜拍賣。

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