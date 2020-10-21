【晶片夢碎?】國家發改委批晶片爛尾項目 「三無企業」參與其中 誰支持誰負責!

中美角力，美國對中國多間科技企業實施制裁，因此中國政府有意大力扶持半導體行業發展。不過及後多次傳出，不少企業都出現半導體項目爛尾的情況，甚至是騙取政府補貼。今日中國國家發展和改革委員會表示，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無企業」也參與其中，個別地方盲目推動項目，直言「誰支持誰負責」。



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近期一些晶片項目爛尾引發了廣泛關注，國家發改委委新聞發言人孟瑋在例行新聞發布會上表示，國內投資集成電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身集成電路行業，個別地方對集成電路發展的規律認識不夠，盲目上項目，低水平重復建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

發改委指，會從四方面維持發展秩序，包括加強規劃發展秩序、完善政策體系優化、建立防範機制，以及加強地方風險意識，對重大損失及風險問責。孟瑋表示會推出配套措施，進一步優化集成電路產業發展環境，規範市場秩序，提升產業創新能力和發展質量，引導產業健康發展，並加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低集成電路重大項目投資風險。同時引導地方加強對重大項目建設的風險認識，按照「誰支持誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

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