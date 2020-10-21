【雙11點算?】傳中國多省市速遞公司拖欠工資 每單僅賺2毫半釀罷工

內地網上購物風氣盛行，速遞行業是其中重要的一環。近日中國多地都有民眾抱怨遲遲未收到包裹，有內地媒體指，原因是多家快遞公司刪減快遞員工資，且拖欠工資，釀成集體罷工。不過亦有內地速遞公司指是不實消息，目前運行正常。



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據內媒報道，速遞員集體罷工，導致多地中轉站的郵件堆積如山，微博等社交平台上亦陸續有網民抱怨收不貨。雖然順豐、韻達、百世、申通、圓通和中通等企業都已上市，但這個行業卻長期陷於價格戰中。消息指由於物流成本上漲，有速遞公司選擇刪減快遞員的送貨費，藉此節省開支，送貨費從原先的每件人民幣 1.2 元，大減至 0.5 元，一位速遞員在網上指，今年 7月，派件費已降至 0.4 元一件，扣除短訊費、電話費後，一張單只能賺 0.25 元。有速遞員表示，公司還會想盡方法剋扣工資，如遇到客人投訴、完成不了指標，即直接罰款，從早做到晚，也只賺到 100 元左右。

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這次罷工的速遞員來自中通、韻達、百世和圓通等公司，受影響的包括湖南長沙、福建三明、河北、江蘇蘇州和吉林長春等地。其中，長沙韻達的沙嶺服務站已堆積上千郵件，本應在 9 月底出貨的水果，至今已擺放在站內腐爛；南京百世有速遞員已 3 個月沒有收到工資；河南鄭州中原區的圓通中轉站，也因長期拖欠工資，沒有速遞員願意上班。

不過也有速遞公司表示一切正常。圓通速遞在官方微博發布聲明，稱目前圓通網絡整體穩定，不存在網點罷工等問題。中通則回應稱，罷工傳聞不屬實，目前中通網絡穩定，正積極備戰雙十一。申通方面稱，目前申通網絡運營順暢。百世快遞也表示，罷工傳聞為不實消息，目前運行正常。

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