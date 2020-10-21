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疫情下必須加速轉型　調查：港企若不創新5年將失競爭力

數碼轉型 08:19 2020/10/21

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新冠肺炎疫情令企業更關注革新的重要性。有調查發現，在疫情發生後，本港 55% 組織或企業認為創新是重要及關鍵，48% 認為若不創新，在 5 年內將失去競爭力。

IDC 亞太區咨詢業務副總裁林宣宏表示，創新能力是關鍵優勢，而香港企業擁有潛力及空間建立及發揮創新能力，以加速數碼轉型。IDC 在過去 6 個月就新冠肺炎疫情下創新作出研究調查，在亞太區 15 個市場共訪問 3,312 位企業決策者及 3,495 位在職人士， 包括香港 200 名企業決策者及 219 名在職人士。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

林宣宏指，有接近 7 成（68%）受訪企業會加速數碼轉型，引入新產品、自動化、電子商貿及自動化等技術，而預期未來 3 年，由數碼化產生的收入會由現時的 27% 增至 42%。數碼技術可促進業務增長。

跟 IDC 合作進行今次調查的微軟（Microsoft）香港及澳門區總經理陳珊珊表示，創新文化是讓業務更有彈性及更快回復的關鍵，企業亦可從技術、人才、數據及流程方面著手革新。

真正數碼轉型 釋放寶貴資源為公司增值見下頁

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撰文 : 彭振濠

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