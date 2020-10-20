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【香港失業率】教育界就業不足率雖跌但生意仍跌 3 成　補習社改視像教學轉兼職撐住

業界頭條 20:13 2020/10/20

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政府統計處今日（10 月 20 日）公布最新失業率數字升至 6.4%，就業不足率在該兩段期間（6 月至 8 月及 7 月至 9 月）則保持不變，維持 3.8%；運輸業和教育業等行業的就業不足率下跌。

教育界看以「撐得住」，但補習及課後班業界指，疫情期間生意固然「一池死水」，即使開學後導師亦只能兼職沒有工作，補習社營業額約跌 2 成，上門教授課程生意額更跌 3 成。

藝術・娛樂康樂活動業成失業重災區 農莊東主：只能靜待疫情過去見下頁】 

香港導師會創辦人何世杰

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

香港導師會主要業務為上門私人補習及課後補習班，過往跟逾 200 間中小學合作課後合作。其創辦人何世杰表示，現階段還在觀望經濟情況，原本聘請全職導師職位，現已改為兼職。

至於課後補習班業務，何世杰稱開學後兼職導師仍無工作，過去半年因受新冠肺炎疫情處完全無生意；尚幸有視像教學課程替代親身教授，幫補生意。

開學後兼職導師沒有工作

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撰文 : 鍾采餘

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