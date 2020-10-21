【香港製造】香港開廠有知識產權保障　即棄口罩競爭激烈可重用產品才做得住

▲ 「Inno Concept」創辦人 Tony Herbert。

新冠肺炎肆虐讓大量口罩工廠應運而生，保守估計現時全港最少有 200 間口罩工廠，競爭激烈，隨時有廠做不住倒閉。來自英國的 Tony Herbert 創辧的 「Inno Concept」主打環保的可重用口罩非但無懼競爭，更計劃明年在香港再設新廠，以差異化產品擴大公司規模。

香港口罩及防疫設備協會（HKMPPE）主席 Simon Chan 日前指出，香港現時最少有 200 間口罩廠，一個月所滯銷口罩近 5,000 萬個，行業苦無出路，料 3 個月內會近半數口罩廠結業。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁】

▲ 不少品牌都與 Inno Concept 合作，將公司 logo 印在口罩上。

居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」【見下頁】

居港 20 年的 Tony Herbert 表示香港口罩廠的確競爭劇烈，如論即棄型口罩廠，估計最後將不止於一半工廠倒閉，他表示：「之前有太多人進場賺快錢，結果同類產品太多，利潤不斷壓縮，自然會有公司會淘汰。

現時看來新冠肺炎疫情將持續一段時間，口罩需求不會消失；之前大家怕無口罩用才會不論質素搶購，現在消費者懂選擇產品，如是否舒服、透氣、美觀等。所以有質素的品牌毋須懼怕競爭。」他又透露，因為產品已建立信譽，不少品牌已跟他們們合作推出專用版定製口罩。

▲ 旗艦產品「EZE Masque」採用專利技術，比普通可重用口罩更透氣舒適。

政府加碼240億元資助供企業申請 一文看清受惠行業及申請方法【見下頁】

至於即棄口罩和可重用口罩比較，Herbert 指即棄口罩其實只對生產商有利，因製作即棄口罩的成本低，另熔噴布含有不可降解的塑膠，會危害環欠環保之餘，口罩隨處丟棄更影響市容。他指出隨著時間推移，消費者環保意識增強，將慢慢了解到可重用口罩的好處。

Inno Concept 每月出產約 5 萬個口罩，Tony 打算來年在香港再設產能達 10 萬個的新廠房。問及有否想過在香港以外設廠，Tony 直言 「Made in Hong Kong」擁全球良好聲譽：「香港無論工業標準、地理位置、經濟實力都非常好，尤其對知識產權的保護非常好。在香港生產，我能保護自己的專利技術。如果擴大規模的話，亦只會採取授權作為合作方式。」

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】