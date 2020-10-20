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【香港失業率】藝術・娛樂康樂活動業成失業重災區　農莊東主：只能靜待疫情過去

業界頭條 18:44 2020/10/20

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新冠肺炎疫情下，打工老闆同樣受害。政府公布最新失業率，零售、住宿及膳食服務業一如既往高企，26 萬人失業更創近 16 年新高；以行業計，藝術、娛樂及康樂活動業失業率亦明顯上升。

政府統計處公布，香港失業率由 2020 年 6 月至 8 月的 6.1% 上升至 2020 年 7 月至 9 月的 6.4%，創 16 年新高；就業不足率在兩段期間保持不變維持  3.8%。大多數主要經濟行業失業率均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業上升幅度明顯。就業不足率方面，餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業均見上升。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

香港數碼娛樂協會會長彭子傑。

疫情打擊零售　直擊品牌提前推聖誕優惠谷消費（不斷更新）見下頁

香港數碼娛樂協會會長彭子傑表示，遊戲業界今年業績大致有增長，主要因為疫情令更多人留在家中打機，不過箇中情況頗為複雜，有人歡喜有人愁，說：「『香港遊戲優化和推廣計劃』讓一批新晉公司受惠，部分成績非常好，尤其休閑類型遊戲最受惠，帶動行業氣氛。」

他又指，大型和「重課金型」遊戲表現較遜色，部分遊戲收入更有倒退之勢，相信是玩家收入減少所致；至於休閑「輕課金型」遊戲的收入，升幅相對大些。」

小白兔音樂農莊過往主打團體客戶路線。

轉戰戶外開 Party Room 農莊：團體生意更好做【見下頁

「小白兔音樂農莊」位於元朗八鄉，面積足有 10,000 平方呎，主打學校旅行和親子活動等團體活動，如一家人露營、燒烤等等。創辦人鄧丞峻坦言受，限聚令所限，全港學校暫時停辦旅行團，小白兔音樂農莊相關業務唯有暫停。他說：「新冠肺炎疫情爆發時，單日最高峰我們農莊能夠做到 700 個人。在香港甚至有更大的農莊，但他們都和我們一樣，只能靜待疫情過去。」

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撰文 : 陳文政

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