【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個

卓悅表示，日本富士成人中童口罩，現再減價發售 。



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店方指， 富士口罩是日本大牌。口罩提供 3E>99% 防護，提供成人中童兩個尺寸。其售價原為 $150/50個，之前已用 $69 發售，但店方剛表示再減 $10，現售 $59/50個，全線卓悅分店有售。

Fuji三層不織布口罩規格

-日本大牌

-三層構造，BFE、PFE、VFE 平均值達99%

-PM2.5過濾值，有效阻隔花粉、飛沫及病毒

-柔軟耳繩設計，長時間配戴舒適無痛感

-50個一盒

-成人尺寸：約175 x 90mm

-小臉型尺寸：約145 x 90mm

特價:$59/盒 (建議價$150)

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▲ 日本富士成人中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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