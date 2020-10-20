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【限聚令放寬】婚禮放寬至最多50人　VR場地視察方案生意大增

業界頭條 18:02 2020/10/20

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本地新冠肺炎疫情轉趨緩和，限聚令等社交距離措施稍作放寬。當中婚禮、會議中每個房間人數上限，由現時 20 人放寬至不多於 50 人，但不可供應食物或飲品，措施最將初本周五（10 月 23 日）生效。有提供 VR（虛擬實境）婚宴場地視察方案的公司指，婚禮人數放寬有望增加公司收入，又預期網上「睇場」會成為婚宴和展覽業界的新趨勢。

料生意大增 VR場地視察成大趨勢

婚禮資訊平台婚享會（Bespoke Wedding）及 Bespoke Production 創辦人梁樂群（Peter）指，市場上一直對 VR 場地視察方案有需求指，新人在疫情期間可安坐家中視察各大婚宴場地。他認為，政府放寬婚禮人數對整個業界來說都是好事，且有不少酒店希望與他們合作，推出場地視察方案。梁樂群預期，未來 VR 場地視察將成為大趨勢。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

婚禮資訊平台婚享會（Bespoke Wedding）及 Bespoke Production 創辦人梁樂群

限聚令放寬食肆終「有飯開」 時裝鋪：尖沙咀分店生意好過銅鑼灣見下頁

政府除了放寬婚禮、會議中的人數限制，同時放寬本地旅行團的人數，包括每團人數不受目前限聚令的 4 人規限，容許每團人數上限為 30 人，或者不多於乘搭旅遊巴人數的一半。此外，游泳池內進行的隊際比賽的人數亦獲放寬，至比賽規則人數上限，以上措施於 10 月 23 日生效，其餘社交距離措施則會延長 7 日至今月 29 日。

政府加碼240億元資助供企業申請 一文看清受惠行業及申請方法見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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