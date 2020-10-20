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【SME學堂】日本小店起死回生　原因：Amazon充斥山寨貨劣質貨？

商管策略 16:23 2020/10/20

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在網購盛行的年代，實體店的經營亦受到衝擊。但在日本的小店卻因電子商貿平台巨頭亞馬遜 （Amazon）而得益，因近年平台上充斥不少劣質商品，加上廠商疑以不良甚至跡近舞弊手法行銷，令顧客寧願光顧實體店多於網購，造就當地小店「復活」。

最近 3、4 年日本 Amazon 因為出現大量劣質商品而令銷售額走下坡，令當地小店得到喘息的空間。Amazon 集合了世界各地商家，當中有不少來自中國，其商品的評價留言數異常多，少則超過 50 個，多則過千。

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這些產品的評分非常高，但大多數賣家未有展示商品的製造地和服務聯絡地址。市調機構 Marketplace Pulse 估計，Amazon 獲最多評論的 10,000 個帳戶中，有 38% 來自中國，較 3 年前多出 25%。該公司亦指有 1,934 個商家的地址無法確認，其中 54% 實際上來自中國。

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相比起樂天 (Rakuten) ，日本消費者喜歡使用 Amazon 購物，主要是平台的使用介面方便

Amazon 領「黑色星期五」前哨戰 Prime Day 營業額衝 780 億元見下頁

相比起樂天（Rakuten），日本消費者喜歡在 Amazon 網購物，主因是平台介面方便易用，但隨著近年商家進入 Amazon 後用「割喉式競爭」等的手法行銷，令消費者無法過濾一些劣質商品的廣告。

假貨充斥 大品牌也遭殃 

Amazon 上的商品貨源雜亂，不少知名品牌都曾被仿冒，特別是鞋子、服飾及配件、電子產品等。這些中國製造的假貨充斥，損害品牌、誠實賣家及消費者權益。例如 Nike 一向對拓展網上銷售相當謹慎，直到 2017 年決定與 Amazon 合作，由 Nike 直接提供商品作銷售，希望藉此打擊假貨，Nike 亦可以順勢取得旗下產品在電商銷售平台上的各種消費者資訊。

《彭博》報道，被下架產品只要轉過另一名字就能重新上架，且用戶搜索相關產品時，第一時間出現的並不是 Nike 官方產品，導致 Nike 官方帳戶瀏覽數較低，反映打擊「山寨貨」成效未如理想。

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Photo：Rakuten、pexels、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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