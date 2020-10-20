【SME學堂】疫市好生意反而裁員？高盛：因為公司併購增

新冠肺炎疫情衝擊經濟，不過許多大企業表現依然良好。跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）認為，由於部分大企業在「疫市」表現突出，反而加速企業併購，造成更嚴重的失業問題。

企業收購反令失業問題加劇

《彭博》報道，高盛總裁兼營運總監 （COO）John Waldron 早前表示，政府將要面對的難題是，大企業表現愈來愈好，然後失業的情況愈來愈嚴重。因為更強大、更健全的公司將會趁機收購一些狀況差的公司，令企業收購案增加。

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▲ 部份大企業在疫情中表現突出，反而會因企業收購加速，而造成更嚴重的失業問題

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John Waldron 續指，其客戶渴望收購，對高盛本身而言是好事，但是對社會大眾而言，當自動化工序威脅大量工作機會的時候，會有更多職位因企業收購而消失，造成嚴重失業問題。

永久裁員成趨勢

高盛經濟學家 Joseph Brigg 早前發表報告，指美國仍有超過 920 萬失業者處於臨時裁員狀態，但預期美國勞動市場在今年內將復甦。他分析，臨時失業人士的再就業前景在今年 7 月開始惡化，並預料有近 25% 的臨時裁員，最終將變為永久裁員。即約有 200 萬失業人士，可能在 2021 前仍然處於失業狀態。

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Photo：BW people、pexels