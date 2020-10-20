  • 28°C
香港時間 : 20201020日 (二) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】主打庶民美食　航空公司「無奈」搶佔餐飲業商機

商管策略 14:29 2020/10/20

分享：

新冠肺炎疫情下市民無法外遊，航空業損失慘重。國泰航空日前更傳出裁員消息，裁走旗下國泰港龍航空所有員工，包括 2,000 名機艙服務員和約 500 名機師。雖然疫情影響營運，但有航空公司轉戰餐飲業，不僅把空廚的特色餐飲在市場上售賣，甚至還開設餐廳，幾小時內就被搶購一空。

航空公司賣平民美食 以「貼地」吸引顧客

泰國航空（Thai Airways）早前將「炸油條」在零售市場中售賣，在曼谷、清邁開設 7 間店舖。這份庶民美食，意外受到市民歡迎，吸引不少顧客在店舖外排隊。公司表示，產品每月銷售額可達 1,000 萬泰銖（約港幣 248 萬元），未來計劃開設更多加盟點。同樣主打庶民美食的，還有台灣的長榮航空（EVA Air），把原本只在機上商務艙及貴賓室供應的牛肉麵，改在全家便利店（FamilyMart）售賣，讓市民也能享用。

傳國泰將裁員 5000 多名員工 約 4000 人為機艙服務員見下頁

長榮空廚的招牌牛肉麵，可在全家便利店購買

著重體驗 飛機改建成餐廳

食物除了要好吃，用餐的體驗也很重要。新加坡航空（Singapore Airlines）早前因新冠肺炎疫情裁減約 20% 員工。此外，公司更將閒置的 A380 客機，改造成飛機餐廳。

疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補見下頁

泰國航空的炸油條早餐，內有3個泰式油條和1份紫薯沾醬。

ANA全日空煞停招聘計劃 尋求銀行融資295億元 見下頁

外媒報道，新航根據機艙的等級，推出價格由 53.5 新加坡元（約港幣 305 元）至 642 新加坡元（約港幣 3,665 元）不等的餐飲套餐。產品在 9 月開賣時，只花了半小時便售罄。航空公司利用閒置飛機及空廚空間，複製飛行「體驗」，成功吸引消費者購買。

新航將其中兩架A380改造成餐廳

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：THAI Catering、長榮航空、hans-johnson、Singapore Airlines

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】網上銷售大增近5成！IKEA轉戰市區逆市開50間分店拓客源
2011/10/13
【疫市營商】網上銷售大增近5成！IKEA轉戰市區逆市開50間分店拓客源
【疫市營商】Amazon 領「黑色星期五」前哨戰　Prime Day 營業額衝 780 億元
2020/10/14
【疫市營商】Amazon 領「黑色星期五」前哨戰　Prime Day 營業額衝 780 億元
商業營銷 市場拓展 裁員 疫情 餐飲 航空業

上一篇文章

【SME學堂】疫市好生意反而裁員？高盛：因為公司併購增

下一篇文章

【管理Tips】代聽電話答「他去了廁所」都中伏？學識9種應機技巧免踩地雷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹