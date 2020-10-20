【疫市營商】主打庶民美食　航空公司「無奈」搶佔餐飲業商機

新冠肺炎疫情下市民無法外遊，航空業損失慘重。國泰航空日前更傳出裁員消息，裁走旗下國泰港龍航空所有員工，包括 2,000 名機艙服務員和約 500 名機師。雖然疫情影響營運，但有航空公司轉戰餐飲業，不僅把空廚的特色餐飲在市場上售賣，甚至還開設餐廳，幾小時內就被搶購一空。

航空公司賣平民美食 以「貼地」吸引顧客

泰國航空（Thai Airways）早前將「炸油條」在零售市場中售賣，在曼谷、清邁開設 7 間店舖。這份庶民美食，意外受到市民歡迎，吸引不少顧客在店舖外排隊。公司表示，產品每月銷售額可達 1,000 萬泰銖（約港幣 248 萬元），未來計劃開設更多加盟點。同樣主打庶民美食的，還有台灣的長榮航空（EVA Air），把原本只在機上商務艙及貴賓室供應的牛肉麵，改在全家便利店（FamilyMart）售賣，讓市民也能享用。

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▲ 長榮空廚的招牌牛肉麵，可在全家便利店購買

著重體驗 飛機改建成餐廳

食物除了要好吃，用餐的體驗也很重要。新加坡航空（Singapore Airlines）早前因新冠肺炎疫情裁減約 20% 員工。此外，公司更將閒置的 A380 客機，改造成飛機餐廳。

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▲ 泰國航空的炸油條早餐，內有3個泰式油條和1份紫薯沾醬。

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外媒報道，新航根據機艙的等級，推出價格由 53.5 新加坡元（約港幣 305 元）至 642 新加坡元（約港幣 3,665 元）不等的餐飲套餐。產品在 9 月開賣時，只花了半小時便售罄。航空公司利用閒置飛機及空廚空間，複製飛行「體驗」，成功吸引消費者購買。

▲ 新航將其中兩架A380改造成餐廳

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Photo：THAI Catering、長榮航空、hans-johnson、Singapore Airlines