【香港製造】愛的家熊仔花紋兒童 Level 3 口罩 售$108/50個

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愛的家表示，推出全新的熊仔花紋兒童口罩 。
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此兒童口罩有兩種尺寸，分別為中童和幼童，支援 Level 3 防護，香港製造。口罩上印有可愛的熊仔花紋，一盒 50 個的口罩售 $108/50個。
愛的家口罩規格
-中童尺寸：145 x 95mm（+/-5 mm）
-幼童尺寸：125 x 85mm（+/-5 mm）
-香港製造
-ASTM Level 3
-EN14683 Type IIR
-50片裝
售價：$108
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責
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撰文 : 張文啟