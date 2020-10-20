【附購買連結】中衛超搶手星空雪花特別版口罩 網店快閃賣現貨

網店執笠清貨男表示，將發售中衛超搶手星空雪花特別版口罩。



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星空雪花特別版口罩現貨是十分搶手，店方指現時在拍賣網的售價高達 $1,000 盒。店方表示，將於 10 月 20 日不定時把中衛星空雪花特別版口罩上架，而且全是現貨，但售量不多。不過店方暫未有發布售價詳情，如果大家有興趣的話，就要不時瀏覽該網店。

▲ 中衛星空雪花特別版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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