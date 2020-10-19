傳國泰將裁員 5000 多名員工 約 4000 人為機艙服務員

新冠肺炎疫情重創航空業，加上國泰港龍航空早前拒絕申領第二期保就業計劃，一直有消息指國泰計劃裁員。早前內部流傳，國泰將於周二（20日）或之後開始裁員，有指裁員涉及香港員工約 5000 多人，當中機艙服務員約佔 4,000 人。

國泰包括國泰航空及港龍航空的全球員工約 3.3 萬人，當中本港佔 84%。有消息指，國泰希望於周五前公布重組計劃，包括裁員消息。如果國泰裁員 5,000 至 6,000 人，裁員規模大概為 17%。除了機艙服務員外，地勤、後勤支援及機師等工種都屬被裁之列。

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據悉，國泰裁員後剩下來的員工，部分則需要減薪；就算避過減薪，明年亦可能要繼續放無薪假。

消息又指，被裁員工獲得的離職賠償會較勞工法例為佳，部分員工福利亦會保留一段短時間，未有被裁的機師及機艙服務員將要簽新合約，聘用條件跟現行不同。據悉，國泰管理層會繼續減人工，職級愈高，減薪幅度愈大。日後若需求未與預期般反彈，國泰可能被迫要裁減更多員工。

國泰發言人早前回覆指，對坊間各種揣測和傳聞，不作評論。

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