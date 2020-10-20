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中國推動 VR 行業發展？ 方保僑：5G 可助產品起飛

數碼轉型 13:24 2020/10/20

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「2020年世界VR產業大會」昨日舉行，討論及統籌推進 5G、物聯網、工業互聯網等「新基建」以及人工智能（AI）、雲端運算、區塊鏈、數據中心、智能運算中心等基礎設施。會議獲國務院副總理劉鶴出席，會上同時公布中國「VR50強企業」，儼然「科技興國」要靠以上技術。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，中國內地想在新知識型社會佔領先地位，必須在市場成熟前建立自己優勢，製造內地生態系統方能成功。

業務案例增加 電訊商5G收入將達28000億元​​​​​【見下頁】​

方保僑表示：「去年三星（Samsung）停止發展 VR 市場，而 Google 同年 10 月亦停止開發 Daydream VR。不過，Facebook Oculus 仍在繼續，今個月還推出新產品；宏達電（HTC）Vive VR 技術能應用在商用領域，雖然未算廣泛，但變相市場集中易控制。」虛擬實境應用主要靠網速及中央處理器（CPU）等基建支援，現時網速仍不夠快，期待日後 5G 可令這類產品起飛。

香港科技園開設創科學院 非為文憑而是鼓勵科研創業見下頁】 

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

方保僑認為，本港虛擬實境應用以玩樂居多，已知本港大學將虛擬實境技術應用至醫學層面，可觀察到黃斑病等病變。現在本港 VR 遊戲電競及軟件應用較良好，之前曾推出的 VR 電影院發展不成熟，觀眾半小時還好，若數小時觀看 VR 影片，用家或會感到不舒服。

方保僑又指：「Google 也不發展 VR 硬件，現時國內正發展 VR 硬件但未知同用外國硬件還是自家開發，雖觀看大環境和整體行業鏈往後發展，相信未來本港VR 發展大多會集中軟件應用。」

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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