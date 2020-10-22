  • 27°C
香港時間 : 20201022日 (四) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】Oxyair Mask HK本周五賣18色 Pantone 繽紛版 售$396/180個

行內熱話 12:58 2020/10/22

分享：

 等了成個月，Oxyair Mask HK 終於在本周末發售 18 色 Pantone 繽紛版。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 Oxyair Mask HK 表示，將於本周五 10 月 23 日早上 9:30 正式公開發售 18 色 Pantone 繽紛版。現時廠方已公開 18 種顏色的實物口罩。18 色 Pantone 繽紛版是 Level 3 口罩，買一盒可以擁有全部顏色。

每個成功登記者可以選購最多兩套 18 色 Pantone 繽紛版 Level 3 高防護口罩。每套分為兩盒，包裝盒分別為粉紅色盒，紫色盒各一盒，每盒 90 個，每套兩盒合共為 180 個 Level 3 高防護口罩。

Oxyair Mask 18色 Pantone 繽紛版

粉紅色盒內包含三個主色系分別為 ：粉紅色，橙色，黃色，而每個主色系會有由淺至深 3 個顏色組合而成，每個顏色10個為一小包每盒90個。

Oxyair Mask 18色 Pantone 繽紛版

紫色盒內包含三個主色系分別為 ：紫色，藍色，綠色，而每個主色系會有由淺至深 3 個顏色組合而成，每個顏色 10 個為一小包，每盒 90 個。

一套 18 色 Pantone 繽紛版 Level 3 高防護口罩合共 180 個，原價為 $450，本次活動套裝優惠價為 $396。

口罩發售詳情

活動時間 : 10月23日上午9:30 至 10月27日下午18:00

名額：50,000（額滿即止）

售價：$396

購買網址:按此<<

 【其他內容】 日本製造 3E>99%! 三次元口罩 7-11返大貨 成人/女士款賣$28包 【詳情見下頁】

Oxyair Mask HK本周五賣18色 Pantone 繽紛版

【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個【詳情見下頁】

其他內容】【到貨注意】99%過濾!日本白元多款口罩 百佳Taste 售$25.9/7個【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【超靚新圖案】3E>99%!琉球皇Oki X 同舟貓貓圖案港產口罩 獨立包裝特價售$89盒
2020/10/19
【超靚新圖案】3E>99%!琉球皇Oki X 同舟貓貓圖案港產口罩 獨立包裝特價售$89盒
【附購買連結】PROTECTOR 新色口罩! 推快閃特價優惠
2020/10/20
【附購買連結】PROTECTOR 新色口罩! 推快閃特價優惠
型格時尚! masklab 推18個口罩新款式 平面/KF款獨立包裝售$36盒起
2020/10/19
型格時尚! masklab 推18個口罩新款式 平面/KF款獨立包裝售$36盒起
網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

【附直購連結】日本原料日本製造! Azfit 成人/ 中童口罩 平售$69/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣