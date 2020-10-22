【附購買連結】Oxyair Mask HK本周五賣18色 Pantone 繽紛版 售$396/180個

等了成個月，Oxyair Mask HK 終於在本周末發售 18 色 Pantone 繽紛版。



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Oxyair Mask HK 表示，將於本周五 10 月 23 日早上 9:30 正式公開發售 18 色 Pantone 繽紛版。現時廠方已公開 18 種顏色的實物口罩。18 色 Pantone 繽紛版是 Level 3 口罩，買一盒可以擁有全部顏色。

每個成功登記者可以選購最多兩套 18 色 Pantone 繽紛版 Level 3 高防護口罩。每套分為兩盒，包裝盒分別為粉紅色盒，紫色盒各一盒，每盒 90 個，每套兩盒合共為 180 個 Level 3 高防護口罩。

▲ Oxyair Mask 18色 Pantone 繽紛版

粉紅色盒內包含三個主色系分別為 ：粉紅色，橙色，黃色，而每個主色系會有由淺至深 3 個顏色組合而成，每個顏色10個為一小包每盒90個。

▲ Oxyair Mask 18色 Pantone 繽紛版

紫色盒內包含三個主色系分別為 ：紫色，藍色，綠色，而每個主色系會有由淺至深 3 個顏色組合而成，每個顏色 10 個為一小包，每盒 90 個。

一套 18 色 Pantone 繽紛版 Level 3 高防護口罩合共 180 個，原價為 $450，本次活動套裝優惠價為 $396。

口罩發售詳情

活動時間 : 10月23日上午9:30 至 10月27日下午18:00

名額：50,000（額滿即止）

售價：$396

購買網址:按此<<

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▲ Oxyair Mask HK本周五賣18色 Pantone 繽紛版

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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