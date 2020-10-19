【開賣注意】Oxyair Mask HK本周五賣18色 Pantone 繽紛版

等了成個月，Oxyair Mask HK 終於在本周末發售 18 色 Pantone 繽紛版。



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Oxyair Mask HK 表示，將於本周五 10 月 23 日早上 9:30 正式公開發售 18 色 Pantone 繽紛版。現時廠方已公開 15 種顏色的實物口罩，尚欠紫色系列。18 色 Pantone 繽紛版是 Level 3 口罩，買一盒可以擁有全部顏色。口罩的發售詳情，廠方會盡快公布。

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▲ Oxyair Mask HK本周五賣18色 Pantone 繽紛版

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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