【疫市營商】​人造肉植物肉商機處處？中式酒家：食材貴買貴賣顧客主要看價錢

食材製造商近年力谷人造肉商機，在香港已開始鋪天蓋地宣傳，巴士廣告也有其踪影。不過，人造肉市場或植物肉前景如何，又是否在餐飲市場落地？本港有酒家表示樂意因應潮流引入植物肉，食材只是貴買貴賣，顧客要還是看餐牌上的價錢。

太湖海鮮城負責人何竟成（Kinson）指，曾嘗試植物肉覺得效果不錯，亦樂意接受新事物畢竟人造肉是潮流，一切待市場反應；現時正考慮引入植物肉，並嘗試與人造肉供應商聯絡。從營商角度來看，食材貴買貴賣，人造肉可造出素肉乾炒河及茶樹菇雜菌煲等菜式，相信市民或多或少也會接受。

食家用卡尺量度麥當勞 15mm 厚切素午餐肉！ 傷心指:薄咗 33％ 得 10mm​​​​​​【見下頁】​

▲ 太湖海鮮城負責人何竟成（右）

美國以外首發 Impossible Foods 豬柳漢堡登陸香港​​​​​​【​見下頁】

長江集團創辦人李嘉誠旗下維港投資（ Horizons Ventures ）有份投資美國人造肉公司 Impossible Foods， 在港推人造肉食品，陸續在百佳超市有售。至於漢堡王（Burger King）、麥當勞，甚至肯德基（KFC）等國際快餐集團和食品大企，也開始選用人造肉市場製造漢堡及炸雞。

其中，Impossible Foods 早前在香港推出「植物漢堡」（Impossible）。公司高級副總裁 Nick Halla表示，目前正跟 700 間餐廳合作，今年頭 9 個月跟餐廳合作數量已升 1.5 倍；今年 9 月推出的「豬柳漢堡」聯同本地 24 間餐廳推電子獎賞推廣活動，體驗 Impossible 植物豬柳漢堡。該公司還透露未年內或進軍中國內地市場。

市值狂升・15年內取代動物肉 Beyond Meat 自建訂購平台賣肉【見下頁】

麥當勞較早推出人造肉漢堡，惟不被市場及行業分析員看好，質疑市場潛力有限。早前該企與麥當勞因產能問題終止合作，但繼麥當勞在 1 月 8 日與人造肉品牌 Beyond Meat 合作，結果後者股價收市急升 11.58% 。

麥當勞之前則在加拿大安大略省 28 間店，用 Beyond Meat 產品製造人造肉漢堡，為期 12 周。麥當勞曾發聲明指，下一輪人造肉漢堡售價將降至 5.99 加元（約港幣 35.2 元），但原因只是反映價格不夠親民，而非消費者「負評」抵制。

國內有發展人造肉市場空間？

至於中國市場，百勝中國本月 12 日宣布跟 Beyond Meat 合作 ，在旗下內地肯德基分店合共 210 間分店於北京、上海、廣洲、深圳、杭州及武漢等 6 個城市，銷售雞塊及植物肉漢堡。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Beyond Meat官網