【5G商機】業務案例增加　電訊商5G收入將達28000億元

5G 推出，市場看法有正有負，不過有報告指出，到 2025 年， 5G 相關收入將佔電訊營運商整體的 44% ，達到 3,570 億美元（約港幣 27,667 億元）。

研究機構 Juniper Research 的報告指出，到 2025 年，電訊服務營運商可從 5G 業務取得 3,570 億美元收入，跟 2020 年 5G 商業服務收入只有 50 億美元相比有大幅提升。該報告預期，到 2025 年，由於 4G 制式用戶快速遷移到 5G 網絡以及 5G 技術支持的新業務案例增加，預計 5G 收入佔全球營運商整體收入的 44%。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

報告亦指出， 5G 使用已經超出了最初預期。預測到 2025 年 5G 連接總數將超過 15 億元，到 2025 年，平均 5G 連接產生的收入比整體流動網絡收入多 250%。

報告提到，為確保 5G 啟用的 uRLLC（超可靠低延遲通訊）和網絡切片等新服務的投資回報，電訊服務營運商在 5G 服務上仍會採用高價政策，而 5G 服務會在未來 5 年令所有流動網絡的的數據流量增長 270%。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：何志衡