【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

近日香港有不少 KOWA 三次元口罩供應，APITA UNY 網店又到貨啦!



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事實上，此 KOWA 三次元口罩中碼 (160mm) 50 個裝口罩上星期己在 APITA UNY 網店上架，不過很快便售罄。原來店方會不時補貨，以其售 $163 的售價，就可以買到 50 個 KOWA 三次元口罩，算是抵買!此口罩支援 3E>99%，白色非獨立包裝。此口罩每人只可購買一盒，注意需要另付 $80 運費。購物滿 $500 免運費。

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▲ KOWA 三次元口罩仍有貨

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▲ KOWA 三次元口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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