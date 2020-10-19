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阿里巴巴 280 億收購高鑫　從電子商貿開拓線下賣場

業界頭條 13:03 2020/10/19

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電子商貿將觸手拓展到網下實體業務已經是必然發展，阿里巴巴宣布斥資約港幣 280 億元，增持中國高鑫零售，交易完成後直接和間接共持有該公司約 72% 股權。

阿里巴巴公告指出，此舉將將使其進一步融合中國零售領域的網上網下資源，推進新零售戰略。根據買賣協議，阿里巴巴擬向 Auchan Retail International S.A. 及其子公司（「歐尚零售」）一方收購高鑫母公司吉鑫約 70.94% 股份，收購作價約港幣 280 億元（36 億美元），而吉鑫則持有高鑫的 51% 股份。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在新聞稿提到，阿里巴巴 2017 年戰略投資高鑫零售，並跟歐尚零售、潤泰集團達成戰略合作聯盟，是該公司新零售戰略布局中的重要一步。高鑫零售現時在中國以大潤發及歐尚作為品牌經營特賣場。

高鑫於中國以「大潤發」及「歐尚」品牌經營特賣場。

便利店科技融入銷售．O2O 銷售　便利店變新型消費平台見下頁

市場認為，阿里巴巴此舉是要拓展生鮮貨品銷售，跟京東等競爭對手。目前，高鑫旗下所有門店均已接入與阿里巴巴的淘鮮達及天貓超市，為市場提供「 1 小時達」及「半日達」配送服務，另外，亦會接入包括餓了麽、菜鳥網絡等服務。

截至今年 6 月底，高鑫零售於中國共有 481 家大賣場及 3 家中型超市，更表示未來將加強小型化和社區化網下店鋪布局。

盒馬鮮生「日日鮮」產品在華東大潤發出售。

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撰文 : 彭振濠

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