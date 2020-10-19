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型格時尚! masklab 推18個口罩新款式 平面/KF款獨立包裝售$36盒起

行內熱話 15:53 2020/10/19

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 香港口罩廠的出品一向設計時尚，今次新推出的 18 款新口罩，更能突顯潮流感覺。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方正式推出共 18 款的口罩款式，三個全新系列包括：水彩格紋系列、渲染花瓣系列以及雲石系列，每個系列都有三種不同色調的圖案，並提供平面外科和 KF 韓式立體兩款設計。新系列口罩一律以一盒 10 個獨立包裝形式於門市和網上同時發售，平面外科定價為 $36 一盒，KF定價為 $78 一盒。

masklab 新款式KF口罩

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masklab 新款式平面口罩

其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

masklab  的平面外科口罩的標準為 ASTM Level 3 及 EN 14683 Type IIR，PFE 和 BFE 均達到99%； 韓式 KF 款立體口罩亦取得 EN 149 FFP1 認證， 高流速懸浮微粒子過濾率高達95%，透氣度保持Delta P 5.3 mmH2O / cm²。 現在只要在masklab 官網上購物滿 $200，一律可享有免費上門送貨服務。另外，佐敦門市亦正進行限定優惠，買滿 $200 即送一盒 10 個裝 KF 韓式立體口罩，送完即止。

口罩購買連結<<<

其他內容】【到貨注意】99%過濾!日本白元多款口罩 百佳Taste 售$25.9/7個【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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