【香港製造】紫花油新推 Level 3 口罩 紫色成人款首次登場

紫花油上月已推出自家製的口罩，今次廠方更進一步，表示推出 Level 3 級數口罩，而且無論成人和中童款，都有白色和紫色選擇。



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今次廠方新推出的 Level 3 級數口罩，會率先在荷花 BB 展發售。但暫時未有公開售價資料。

紫花油@荷花BB展詳情：

地點：灣仔會展新翼 Hall 3B-D

日期：10月22至25日

攤位編號：E09-10

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口罩規格



1.WeArmask三層過濾防護口罩Level 3 (白色/紫色 - 成人)

高防力‧抗菌‧高機能

• 尺寸：175mm x 95mm

• 符合 ASTM F2100-19 Level 3

• 符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 標準

• 病毒過濾效率(VFE) 達99.9%

• 顏色：白色 / 紫色

• 容量：30片/盒



2.中童/小顏適用

WeArmask三層過濾防護口罩Level 3 (白色/紫色 - 中童/小顏)

高防力‧抗菌‧高機能

• 尺寸：145mm x 95mm

• 符合 ASTM F2100-19 Level 3

• 符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 標準

• 病毒過濾效率(VFE) 達99.9%

• 顏色：白色 / 紫色

• 容量：30片/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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