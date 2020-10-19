【抗疫基金】資助申請繁複內藏魔鬼細節？ 健身中心：「唧牙膏」津貼反映政府不信任業界

政府第三輪「防疫抗疫基金」今日（10 月 19 日）宣布推出「健身中心資助計劃」，為每所合資格的健身中心提供一筆過港幣 5 萬元資助，計劃於今日開始接受申請；惟業內人士表示，細看申請所需證明文件後，有感是次申請比上次更繁複，令人費解。

就政府最新公布的第三輪「防疫抗疫基金」受惠行業，健身中心再次可獲一筆過 5 萬元津貼，以協助紓緩現金流周轉壓力和營運負擔，合資格場所包括︰健體、舞蹈、瑜伽、普拉提、伸展運動及武術。

政府加碼240億元資助供企業申請 一文看清受惠行業及申請方法【見下頁】

▲ FitnessFuel 於7月15日至 7月22日暫停營業

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對於今次政府「唧牙膏」式津貼，不但金額比上一次 8 萬元少，申請所需文件更十分多，如申請者需提交最新一季差餉及地租通知書、防疫政策實施期間下該場所的對外關閉通告等，令不少業內人士甚感不滿，直言比上一次金額較多的津貼只需提交商業登記證、銀行證明和水電費單等文件更嚴格苛刻，同時反映政府對業界經營者不信任，大為失望。

其中今年 5 月開業的銅鑼灣樓上健身室「Fitness Fuel」聯合創辦人 Gary Lam 接受訪問時表示，雖然今次申請所需文件軟多和複雜，但仍會遞交申請，始終由 2020 年 7 月 15 日受第 599F 章規例勒令停業起，直至 9 月 3 日才能重新營業，期間單是要繳付營運成本已令資金愈見緊絀，今次再獲政府撥發津貼，可說是「及時雨」。

▲ 圖為申請指引，顯示申請者要提交證明文件比其他資助較繁複，Gary認為資助能簡化提交申請程序會更好。

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Gary 坦言，其實健身中心復業個多月後，顧客量已逐步回復至停業前水平，相信是因為市民自疫情後更希望藉多做運動鍛煉身體，加強抵抗力。他希望確診個案慢慢歸零，不要有第四波疫情。若健身中心再遭強行停業，政府即使撥發多少次資助也於事無補。

「健身中心資助計劃」是根據第 599F 章規例被指令在 2020 年 7 月 15 日至 9 月 3 日（停業期）關閉的健身中心提供一筆過津貼，以協助紓緩現金流轉壓力和負擔。申請日期為即日起上午 10 時至 11 月 18 日下午 6 時。

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