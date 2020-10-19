  • 27°C
香港時間 : 20201019日 (一) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫基金】資助申請繁複內藏魔鬼細節？ 健身中心：「唧牙膏」津貼反映政府不信任業界

商管策略 14:23 2020/10/19

分享：

政府第三輪「防疫抗疫基金」今日（10 月 19 日）宣布推出「健身中心資助計劃」，為每所合資格的健身中心提供一筆過港幣 5 萬元資助，計劃於今日開始接受申請；惟業內人士表示，細看申請所需證明文件後，有感是次申請比上次更繁複，令人費解。

就政府最新公布的第三輪「防疫抗疫基金」受惠行業，健身中心再次可獲一筆過 5 萬元津貼，以協助紓緩現金流周轉壓力和營運負擔，合資格場所包括︰健體、舞蹈、瑜伽、普拉提、伸展運動及武術。

政府加碼240億元資助供企業申請 一文看清受惠行業及申請方法見下頁】 

FitnessFuel 於7月15日至 7月22日暫停營業

開學復業洗制服清潔校園帶旺生意 洗衣店：抗疫資助總算解燃眉之急​​​​​​見下頁】​ 

對於今次政府「唧牙膏」式津貼，不但金額比上一次 8 萬元少，申請所需文件更十分多，如申請者需提交最新一季差餉及地租通知書、防疫政策實施期間下該場所的對外關閉通告等，令不少業內人士甚感不滿，直言比上一次金額較多的津貼只需提交商業登記證、銀行證明和水電費單等文件更嚴格苛刻，同時反映政府對業界經營者不信任，大為失望。

其中今年 5 月開業的銅鑼灣樓上健身室「Fitness Fuel」聯合創辦人 Gary Lam 接受訪問時表示，雖然今次申請所需文件軟多和複雜，但仍會遞交申請，始終由 2020 年 7 月 15 日受第 599F 章規例勒令停業起，直至 9 月 3 日才能重新營業，期間單是要繳付營運成本已令資金愈見緊絀，今次再獲政府撥發津貼，可說是「及時雨」。

圖為申請指引，顯示申請者要提交證明文件比其他資助較繁複，Gary認為資助能簡化提交申請程序會更好。

 

每條院線可獲150萬資助 電影院資助計劃接受申請 ​​​​​​【​見下頁

Gary 坦言，其實健身中心復業個多月後，顧客量已逐步回復至停業前水平，相信是因為市民自疫情後更希望藉多做運動鍛煉身體，加強抵抗力。他希望確診個案慢慢歸零，不要有第四波疫情。若健身中心再遭強行停業，政府即使撥發多少次資助也於事無補。

「健身中心資助計劃」是根據第 599F 章規例被指令在 2020 年 7 月 15 日至 9 月 3 日（停業期）關閉的健身中心提供一筆過津貼，以協助紓緩現金流轉壓力和負擔。申請日期為即日起上午 10 時至 11 月 18 日下午 6 時。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【旅遊氣泡】旅遊氣泡零售業期待？刀具店：歐美遊客絕跡靠家庭客難撐
2020/10/15
【旅遊氣泡】旅遊氣泡零售業期待？刀具店：歐美遊客絕跡靠家庭客難撐
【SME學堂】 商場・百貨公司似「迷宮」？布局愈奇怪愈吸客
今日
【SME學堂】 商場・百貨公司似「迷宮」？布局愈奇怪愈吸客
【SME學堂】直入中路宣傳新玩法？ 羅莽・Sony短片廣告如何吸70萬點播率
2020/10/18
【SME學堂】直入中路宣傳新玩法？ 羅莽・Sony短片廣告如何吸70萬點播率
商業營銷 運動 防疫抗疫基金 印花稅 保就業 商業登記

下一篇文章

【香港製造】香港手工啤市場飽和　本地廠加推貼地產品「保鮮」拓藍海
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹