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陳肇始：最新病毒株傳播力更強! 香港第四波疫情或提早出現　

行內熱話 00:51 2020/10/19

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食物及衞生局局長陳肇始昨日發表網誌，表示香港疫情在極短時間可能出現急劇惡化，令第四波疫情提早出現。

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陳肇始表示，據資料顯示最新的新冠狀病毒株已具更強的傳播力，香港的新型肺炎疫情可能在極短時間內急速惡化，令香港第四波疫情比預計提早出現。她同時亦呼籲市民，如有例如發燒或上呼吸道症狀，亦必須盡快求醫和進行病毒檢測，做到「早發現、早隔離」。

陳肇始指，現時新冠狀病毒病的傳播可以完全無徵兆，只有一個個案都有可能引起一個大型群組感染，所以病毒檢測是防疫抗疫策略中的重要一環。因此政府會加強病毒檢測工作，亦會針對特定群組推出檢測計劃。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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撰文 : 張文啟

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