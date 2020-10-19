秋意杏+橙口罩! SOSoMask Level 2 口罩售 $100 盒

經常發售港產 SOSoMask 口罩的小店 MAY 姐生活百貨表示，正發售杏+橙色口罩。

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店方表示，10 月 20 日在門市將發售杏色+橙色 SOSoMask Level 2 口罩。口罩採用鋁片包裝、1盒30片，包含 15 片杏色和 15 片橙色口罩，售 $100/30個。 10 月 20 日門市開 1-7pm。

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▲ SOSoMask Level 2 口罩

地址:旺角登打士街56號家樂坊2307室

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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