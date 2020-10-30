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【附購買連結】PROTECTOR 新色口罩 官網再次發售

行內熱話 18:41 2020/10/30

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Protector 有一段時間沒有推出新產品，最近廠方終於推出新顏色口罩。
        
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

之前 Protector 只有推出藍色和綠色口罩，最近廠方終於推出白色新款口罩。雖然白色在顏色上不吸引，但今次廠方終於在口罩上加上 Protector 的壓印，感覺更專業。售價為 $79.9盒/30個。

Protector 口罩規格
-BFE >98%
-PFE >98% 
-獨立包裝
-一盒30個

口罩購買連結<<

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PROTECTOR 白色口罩

  【其他內容】【到貨注意】99%過濾!日本白元多款口罩 百佳Taste 售$25.9/7個【詳情見下頁】

PROTECTOR 白色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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