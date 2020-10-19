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【又少一國】傳巴西考慮禁止華為參與 5G 建設 官員認為中國不會報復

行內熱話 00:09 2020/10/19

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中美角力持續升溫，不少國家都重新考慮是否採用華為 5G 設備，一直沒有明確表態的巴西，最近有消息指，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）鑑於中國成為全球數據私隱和主權的威脅，正在考慮是否禁止華為參與 5G 網絡建設。
    
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《彭博》引述消息報道，一名巴西內閣官員指，博爾索納羅正在考慮禁止華為參與巴西的 5G 網絡建設，但目前仍未有最終決定，會將其他內閣成員的意見一併考慮。該名官員又稱，他不認為中國會做出報復，認為中國依靠巴西的農產品養活國民，且目前看來，其他禁止華為的國家還未遭受中國制裁。

中國駐巴西大使楊萬明先前表示，巴西對華為的決定將定義兩國之間的整體關係，問題在於一個國家能否為所有企業建立開放、公正、非歧視的市場規則。

巴西通訊部則沒有正面回應，只表示 5G 涉及許多利益，包括經濟部、外交部的國家安全問題，所有國家的領導人都在討論這個主題。

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撰文 : 何兆洋

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