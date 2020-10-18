【附購買連結】ActiveCareMask BP95 三色和系櫻花口罩 獨立包裝售$80/30個

香港口罩廠 ActiveCareMask 表示，正發售自家設計的和系櫻花口罩。



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廠方這款新口罩，印出和風櫻花圖案，一共有 3 色選擇，分別為:粉紅、珊瑚粉和少紫，顏色設計獨特。一盒 30 個獨立包裝口罩，售 $80盒。

▲ ActiveCareMask BP95 三色和系櫻花口罩 紫

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▲ ActiveCareMask BP95 三色和系櫻花口罩 粉紅

ActiveCare口罩規格

-每盒30個裝

-BFE 達到 98% 以上

-PFE 達到 99% 以上

-三層外科口罩

-成人（175mm x 95mm）

售價:$80

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▲ ActiveCareMask BP95 三色和系櫻花口罩 珊瑚粉

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▲ ActiveCareMask BP95 三色和系櫻花口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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