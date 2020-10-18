【附購買連結】兩盒Thx柴犬可愛圖案口罩 Level 3獨立包裝售$150/盒

近來愈來愈多香港口罩廠採用舫物圖案作為口罩的設計，兩盒 Thx 2boxes thx 表示，正式開賣柴犬圖案口罩。



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廠方表示，柴犬圖案口罩上印有可愛柴犬 pattern，而且為全彩印刷。口罩更是支援 Level 3，全獨立包裝又方便攜帶。一盒 30 個的柴犬圖案口罩售 $150/30個，注意廠方最少購買數量為兩盒。

▲ 兩盒Thx柴犬可愛圖案口罩

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▲ 兩盒Thx 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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