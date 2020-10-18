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WAO 本一推型格+喱士系列 獨立包網售$90/30個起

行內熱話 02:57 2020/10/18

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WAO 本一型格口罩

香港口罩廠表示，正推出型格系列和喱士系列口罩。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

喱士系列提供茶色、灰色、白色和黑撞橙顏色口罩，型格時尚。喱士系列則針對女士而言，一盒有三色，包括:高貴白配黑喱士、迷人紛紅喱士、魅力繽紛藍喱士。前者售 $90/30個，後者售 $108/30個。

WAO 本一型格口罩

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WAO 本一型格口罩

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WAO 本一口罩規格

-美國標準ASTM Level II
-PFE（微粒子過濾效率）≥ 99%
-BFE（細菌過濾效率）≥ 99%
-VFE（病毒過濾效率）≥ 99%
-香港製造，安全可靠  
- 30片獨立包裝 

WAO 本一喱士系列

口罩購買連結<<< 

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WAO 本一喱士系列

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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