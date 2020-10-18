不只圍堵 5G！美國「補刀」遊說歐洲電訊商棄用華為雲端技術

在中美角力下，不少國家都考慮甚至明言放棄使用華為 5G 設備。據《彭博》報道，華為正快速發展的業務雲端運算，也有可能遭圍堵。美國官員正遊說歐洲議員及行業領袖，在雲基礎設施上，應避色跟華為合作。。



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報道指，雲端服務是華為發展最快的業務之一，其歐洲客戶包括德國電訊、法國的 Orange 和西班牙的 Telefonica，華為並正計畫將其服務範圍擴大到石油公司、電網營運商，和物流商等客戶。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在上周訪問歐洲期間，會見了德國電訊（Deutsche Telekom）執行長 Timotheus Hoettges 及西班牙電訊業者 Masmovil 負責人 Meinrad Spenger，消息指他呼籲兩歐洲業者就數據安全問題，放棄中國雲端基礎設施的供應商。跟歐洲電訊公司因 5G 基礎設施而逐漸放棄華為相似，美國的壓力已經在雲端設施中發揮作用。法國電信商 Orange 執行長 Stephane Richard 已在今年 7 月表示，該公司可能將不再考慮使用華為的雲端基礎架構，並已和 Goolge 簽署協議；Telefonica 也已撤回在 5G 網路建置上，主要使用華為設備的計畫。

華為發言人拒絕評論其歐洲雲端業務；德國電訊拒絕評論其執行長與卿克拉奇的會晤，以及雲端業務計畫。

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