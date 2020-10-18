【直接清出】日本即將敲定福島核污水處理方案 很大機會排出海洋

9 年多前發生的福島第一核電廠事故，至今仍要處理各種善後工作。現時核污水都儲存在核電站內，但預計到 2022 年夏天，儲存核污水的水箱容量將會達到極限，意味日本政府要決定處理核污水的方案，其中將核污水排入大海，或會成為最終處理辦法。



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據日本媒體報道，日本政府將於本月下旬召開內閣級別會議，商討處理核污水的處理方妹。在多個備選方案中，「排入海洋」很可能成為最終處理辦法。消息人士透露，除了敲定方案，日本政府亦會擬訂處理負面評價的舉措，不過具體方案可能不會立即公布。

日本經濟產業副大臣江島潔接受訪時表示：「今後將走一步看一步，做出切實對策。」現時預計到 2022 年夏天，儲存核污水的水箱容量將會達到極限，蓄積量將達到 137 萬噸，其中一種名為「氚」的放射性物質難以被去除。假如真的選擇「排入海洋」方案，大約要花 2 年時間。

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早前，日本政府召開了意見聽取會，日本全國漁業代表聯會「全國漁業協同組合連合會」會長岸宏表示，堅決反對向海洋排放污水，指可能會對日本漁業的未來帶來災難性影響。福島縣水產加工業連合會代表小野利仁亦表示，強烈反對釋放污水進入海洋，指會明顯損害聲譽。

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