【附購買連結】台灣天心全彩聖誕圖案口罩 四種款式發售 賣$20包

網店波記士多表示，正發售台灣天心聖誕全彩圖案口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

台灣天心口罩印有全彩聖誕圖案，設計精美。圖案共有 4 款，分別為 : 夢幻聖誕、星空聖誕、花漾聖誕和雪花聖誕。口罩分別為成人和兒童款，兒童款更另設有立體款式。平面款售價為 $20/5個，立體款為$25/5個。注意口罩為散裝，是店方自行包裝的發售版。

【其他內容】【到貨注意】99%過濾!日本白元多款口罩 百佳Taste 售$25.9/7個【詳情見下頁】

▲ 台灣天心聖誕全彩圖案口罩

【其他內容】 Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 售$128/30片【詳情見下頁】

▲ 台灣天心聖誕全彩圖案口罩 "> ▲ 台灣天心聖誕全彩圖案口罩

【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

▲ 台灣天心聖誕全彩圖案口罩

口罩購買連結:

台灣天心成人聖誕口罩

台灣天心兒童聖誕口罩



台灣天心兒童立體聖誕口罩

▲ 台灣天心聖誕全彩圖案口罩

▲ 台灣天心聖誕全彩圖案口罩 立體款

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】