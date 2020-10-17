港廠 H Plus 將推出可愛 KOUPN CHAN 正能量企鵝口罩

香港口罩廠 H Plus 又有好消息宣布，今次將推出 KOUPN CHAN 口罩。



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H Plus 表示，即跟 KOUPN CHAN「正能量企鵝」携手合作，KOUPN CHAN 企鵝口罩。但廠方暫未公布口罩設計，推出日期和售賣等詳情。有興趣的朋友要耐心等候。

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▲ KOUPN CHAN 正能量企鵝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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