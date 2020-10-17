仍倚靠外國技術! 華為 5G 基站零件美製佔近 30％ 國產不足 10％

中美角力對華為造成重大打擊，受影響的可能不只手機。據《日經新聞》報道，日本科技研究調查公司 Fomalhaut Techno Solutions 拆解和分析了華為最新 5G 基站設備，發現涉及美國的零部件佔比 27.2%，中國製造的零件不足 10%。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

《日經新聞》委托科技實驗室 Fomalhaut Techno Solutions 拆解華為最新 5G 基站，推算 5G 基站的生產成本約 1,320 美元 ( 約 1.02 萬港元 )，雖然當中中國內地企業設計的零件比例為 48%，但其中 1/4 是台灣廠商台積電，亦即是使用美國技術生產的中央處理器。在內地設計零件之中，台積電參與製造的比例可能高達 60%。在美國加強管制下，這些零件可能面臨供應問題，而純內地製造零件比例可能不足 10%。

美國製造的晶片和其他組件，則佔華為 5G 基地台總成本的 27.2%，相關供應商包括萊迪思半導體 (Lattice Semiconductor)、賽靈思 (Xilinx)、德州儀器 (Texas Instruments)、安森美 (ON Semiconductor)、亞德諾半導體 (Analog Devices)、賽普拉斯半導體 (Cypress Semiconductor) 和博通 (Broadcom) 等。顯示華為的 5G 基站仍高度倚賴美國製造的零件。

韓國零部件在華為 5G 基站中，包括 Samsung 產品，使用數量僅次於美國，其他還包括日本 TDK、Seiko Epson 等公司提供的零件。

【其他內容】 Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 售$128/30片【詳情見下頁】

【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】