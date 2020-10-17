電動滑板車及電動單車即將合法化？ 科學園白石角海濱 12 月試行

據香港現時的法例，電動單車、電動滑板車、及風火輪等電動可移動工具，都不能夠於路面使用，惹來部份人批評，跟不上時代步伐。運輸署早前表示有意更新法例，為電動可移動工具制定妥善的規管架構。署方計畫於 12 月利用 4 日時間在沙田白石角海濱長廊的一公里單車徑進行實體試驗，以了解相關安全情況。



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據運輸署向沙田區議會交通及運輸委員會提交文件，指相關測試將於今年 12 月 11 至 14 日進行，每日測試時間為早上 10 時至下午 7 時，測試地點位於海日灣至科學園飛利浦大廈的一段白石角海濱長廊單車徑。署方容許已登記的人士使用電動個人移動工具及電動輔助單車，符合現時條例要求下在單車徑上行駛，以獲取更多實際運作的經驗，而一般單車和行人亦可於測試期間如常進入測試範圍。

署方亦設下多項規格及指定要求，參與測試的電動滑板車和電動單車均須限速行駛，不可超出時速 25 公里，同時須配備車速儀或可顯示車速的應用程式，以及有效照明裝置。使用者須佩戴單車安全頭盔，不可載客。參與測試的電動滑板車闊度不多於 650 毫米，而電動單車闊度則多於 700 毫米，其連續額定功率不多於 250 瓦特。

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