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專題:粵港澳大灣區新機遇

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【大灣商機】香港設計業在「十四五規劃」下的重要角色

大灣商機 18:00 2020/10/18

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香港是亞洲商貿樞紐，也是中國對外的出口，也是亞洲時尚都會及設計樞紐。在國家的「雙循環」（即加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進）中的「外循環」上，香港不僅以藉著參加更多國際經貿組織，協助國家在國際貿易上的發展，為國家開通更多新通道，也可以藉著也參與刺激民眾消費意欲及需求。

根據 2020 年統計處的《香港的文化及創意產業》專題文章，2018 年文化及創意產業的增加價值為港幣 1,178 億元，佔本地生產總值（GDP）4.4%，行業就業人數為 217, 280人，佔香港總體 5.6%。當中有 6,660 間設計公司共約 18,000 名從業員，佔文化及創意業 8.1%。

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香港設計服務公司主要從事多媒體、視覺和平面設計（佔 37%）以及室內和家具設計（36%）等兩大領域，其後是工業設計領域（佔 13%），產業增值約港幣 43 億元。至於廣告界別的增加價值為 98 億元，就業人數為 19,370 人，佔文化及創意產業 8.9%。

香港的文創產品也具實力，在 2018 年出口為港幣 6,180 億元，佔整體出口總額 4.9%；其中視聽及互動媒體貨品佔 2018 年文創出口總額的 71.5%。其次為表演藝術及節慶貨品（13.3%）、 視覺藝術及設計貨 品（11.7%）及古董及工藝品（1.9%）等。

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筆者認為，香港的廣告、設計、品牌、製作相關人才，能夠成功為香港製造或外國製造的商品，透過廣告、商演、品牌交叉合作等，助企業在境內外建立品牌知名度，增加消費者的購買產品及品牌的意欲，營造產品的需求，增加消費者的購買意欲。現時，大部分香港設計師都有輸出服務，當中中國內地是本港設計服務最大的出口市場之一，愈來愈受香港設計師重視。

不少內地企業有採用香港設計公司的服務，為品牌進行設計及包裝。香港的設計師既能迎合國際及亞州市場口味，也能兼顧中國傳統和設計元素，滿足市場對優質創意服務的需求，能夠增加品牌在國內外市場競爭力。香港的輕工業產品如玩具、電子產品及成衣等，在國際市場大受歡迎。

其實，香港公司一直參與海外市場，具有不少海外聯繫，能助內地企業開拓原創設計（ODM）或原創品牌（OBM）業務。對於有擴大內銷，促進消費需要的內地製造業廠家，可引進香港廣告、設計和品牌相關人才，去增加品牌的「外國味道」之餘，並同時增加品牌國際化、打造更高層次知名度，吸引更多國內外客戶的消費。

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據 CEPA，香港「專業設計服務」可以獨資形式在內地提供專業設計服務，在隨後的補充協議，香港專業設計公司獲國民待遇，只有印章刻製服務在負面清單上，香港的設計業要進入內地市場並不是困難的事，加上深港設計創意產業園「二元橋・深圳前海」已於去年啓動，是粵港澳大灣區設計師及企業的交流平台，有望為香港設計師及相關服務提供者締造新機遇。筆者相信文創設計等專業服務能夠代表香港在國家「十四五」規劃及「雙循環」上扮演的重要角色，大家要一同把握機遇。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：拾壹城話

撰文 : 洪爲民教授（前海管理局香港事務首席聯絡官）

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