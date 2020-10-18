【疫市營商】新冠肺炎疫情無計可施？企業窮則變！

新冠肺炎疫情重創各行各業，尤其以旅遊業最受傷害，很多航空公司載客量只剩 10% 不到，部分小型航空公司航班已經完全停飛，甚至瀕臨倒閉邊緣；大型航空公司亦不好過，但因為對國家或城市的影響較大，所以政府都會盡量出手拯救，如香港政府注資港幣 300 億元給予國泰航空渡過難關，雖然仍然艱苦經營，但最少不致即時結業。

酒店業就未必這麼好運。全球酒店眾多，地方政府無法拯救每間酒店，在香港部分四星以下的酒店自願作為檢疫酒店，希望可以賺取收入「續命」，五星級酒店多數都不願意成為檢疫酒店。

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此外，近期很多酒店為了自救，紛紛推出了 Staycation 優惠，希望吸引本地居民入住或者用餐。Staycation 是「Stay + Vacation」也稱作 Holistay（Holiday + Stay），其實即是本土旅遊。

Staycation 並不是 COVID-19 後才出現，早在 2007 年金融風暴前在美國已經開始普及，房間出租率對酒店來說當然重要，新冠肺炎疫情無遊客，酒店房間變成空置，所以給予折扣優惠吸引有本地客人入住並且消費，只少可以繼續支撐酒店營運，亦可避免大量裁員。

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不過大家仍需時刻緊記，新冠肺炎疫情期間仍然不可以讓人群聚集，並需做好所有預防措施，避免疫情在趁 Staycation 再爆發。

香港政府和市民期望可以盡快通關，令旅遊業復甦，不過香港的疫情仍然未「歸零」，而且就算「歸零」，還需要等待數星期才可以有機會與鄰近國家通關，聽來好像不近人情，不過「將心比己」便會明白。政府亦不斷解說「健康碼」如何運作，但是「健康碼」不是萬能，首要的還是要控制疫情，才可以利用「健康碼」通關。

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疫情下各行各業都艱苦經營，不過正所謂「窮則變、變則通」，很多行業都嘗試改變營運模式，希望在逆境中求存。與其每天等待疫情過去，或者等待政府的資助計劃「打救」，不如想方法自救，才能真正戰勝疫情，在「新常態」中繼續生存下去。

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Photo：Kowloon Hotel