【到貨注意】99%過濾!日本白元多款口罩 百佳Taste 售$25.9/7個

本周有不少日本口罩到貨，昨天有日本三次元和 Medicom 三文魚在 Donki 發售，今日有網民指日本白元多款口罩在百佳 Taste 有售。



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日本白元口罩早前也曾在萬寧網店發售(詳情按此瀏覽)，而且也不時會補貨。今日晚上有網民在 FB 群組報料，指日本白元口罩在黃埔百佳 Taste 剛上架，而且有齊成人、中童和小童，售價皆為 $25.9/7個。

照以往經驗，當有口罩送到其中一間百佳 Taste，其他 Taste 分店亦很有可以在差不多時間上架，想買的朋友要注意啦!

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▲ 白元口罩剛在百佳 Taste 上架(網民圖片)

白元口罩規格

-中層濾網有效過濾99% 以上的PM2.5懸浮微粒、花粉、細菌和病毒

-成人、中童和小童尺寸

-白色

-一包7個

-中國製造

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